На уральском предприятии «Ростеха» из-за долгов по зарплате прошла проверка СКР

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета провели проверку на заводе радиоаппаратуры, основным акционером которого является госкорпорация «Ростех», сообщает пресс-служба следственного управления регионального СК. Предприятие попало в поле зрения силовиков после задержки зарплаты сотрудникам.

В рамках проверки следователи изучили документацию завода. Отмечается, что уголовное дело пока не возбуждено, процессуальное решение по итогам проверки будет принято на следующей неделе.

Информация о задержках заработной платы сотрудникам завода появилась в конце 2017 года, тогда прокуратура сообщала, что 244 заводчан не получали зарплату с апреля. Общая сумма долга составляла 16,5 млн рублей. На предприятие выезжала прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. В итоге в декабре перед работниками был частично погашен долг по зарплате.

Ситуацию с невыплатами зарплат в Свердловской области держат на особом контроле после визита в Екатеринбург 9 июля президента России Владимира Путина, который поднял вопрос о долгах по заработной плате перед сотрудниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, назвав руководство НТЗТИ «борзотой». Задолженность перед 195 рабочими НТЗТИ превысила 13 миллионов рублей. 34-летний директор завода Денис Кокорин был помещён под домашний арест и пробудет там до 26 марта 2018 года. Кокорину вменяют мошенничество в особо крупном размере, невыплату заработной платы работникам НТЗТИ и сокрытие денежных средств организации.