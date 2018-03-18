На Урале закрылись участки для голосования

В регионах Уральского федерального округа — Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — закрылись участки для голосования на выборах президента. Все УИКи закрылись в 20:00 по местному времени. Напомним, в Свердловской области явка на 18:00 составила 56,5%, проголосовали почти два миллиона свердловчан. В Нижнем Тагиле - 56,16%.

Согласно данным, размещённым на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК, на данный момент избирательные участки также закрылись в 20 регионах страны: в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях, Камчатском, Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском, Алтайском краях, республиках Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Алтай, а также в Чукотском и Еврейской АО.

Последними в России закроются участки в Калининградской области. После этого можно будет публиковать данные экзитполов.