На Урале во время охоты был застрелен заместитель главы Новоуральска

В Свердловской области ночью 28 ноября был застрелен заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий. Как сообщает портал Е1.RU это произошло во время охоты под Алапаевском.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области информацию подвердили, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

«В рамках дела назначены соответствующие экспертизы. Орудие, из которого был произведён роковой выстрел, изъято», — добавили в ведомстве.

Михаил Черницкий родился в Свердловске в 1962 году. Окончил Уральский государственный университет имени А.М. Горького по специальности «физик-преподаватель». Являлся кандидатом физико-математических наук. До назначения на пост замглавы Новоуральска работал на руководящих должностях в Екатеринбурге, в том числе был замначальника управления Свердловского отделения Сбербанка. У Михаила Черницкого остались жена, четверо детей и трое внуков.