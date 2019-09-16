На Урале тагильчанин утонул при попытке пересечь реку на УАЗе

В окрестностях Нижней Туры пятеро туристов попытались на УАЗе пересечь вброд реку Ис. Погибли три человека, в их числе житель Нижнего Тагила.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС по Свердловской области, трагедия произошла утром 15 сентября. В автомобиле находились четверо мужчин и одна женщина. Все они были опытными туристами и ранее неоднократно пересекали эту реку. Однако на этот раз машина затонула, спастись удалось только двоим.

По данным газеты «Качканарский четверг», погибшие — жители Качканара 31-летний Максим Халявин и 30-летний Николай Ежов, а также 23-летний тагильчанин Илья Аганин.

Аварийно-спасательные службы достали автомобиль из воды. Сейчас на месте происшествия работает полиция.