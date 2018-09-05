На Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5

В ночь с 4 на 5 сентября в 133 км от Уфы и в 7 км от города Катав-Ивановска (Челябинская область) произошло землетрясение магнитудой 5,5, со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра пишет Znak.com. Очаг находился на глубине 10 км.

По данным ТАСС, информации о разрушениях и жертвах пока не поступало. В Башкортостане толчки ощущались в Белорецком, Салаватском районах и в Уфе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике. Отмечается, что электрогазоснабжение и водоснабжение не нарушено.

ГУ МЧС России по Челябинской области также информировало, что в регионе нет погибших и пострадавших. 16 рабочих групп проверяют состояние социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На данный момент повреждений зданий не зафиксировано, на работу предприятий природный катаклизм не повлиял.

Жители центральной и северной части Миасса и посёлка Тургояк почувствовали толчки около четырёх часов утра по местному времени, передаёт портал NewsMiass.ru. Жильцы некоторых многоэтажек заявляют о смещении бетонных плит в квартирах. По данным региональных СМИ, подземные толчки также ощущались в Челябинской и Свердловской областях.

Напомним, последнее землетрясение на Урале было осенью 2015 года магнитудой 4,1