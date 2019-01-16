На Урале прапорщика уволили из Росгвардии за видеоблог с критикой Золотова и Путина

47-летнего прапорщика Дмитрия Куприна из Озёрска досрочно уволили из Росгвардии из-за его высказываний в видеоблоге на YouTube, со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск Росгвардии пишет 74.ru.

У Куприна было два канала — сначала «Дикий прапор», затем «Партизан Грудинина». По словам мужчины, накануне президентских выборов он агитировал за Павла Грудинина, а после них иногда критиковал главу Росгвардии Виктора Золотова и президента России Владимира Путина.

Весной 2018 года в отношении Куприна началась внутренняя проверка. Прапорщик утверждает, что поводом для неё стала жалоба ФСБ. В декабре Куприна досрочно уволили с формулировкой «за нарушение запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы»

Пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии пояснила, что Куприн уволен за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти. Ещё одной причиной увольнения стало то, что прапорщик получил 19 тысяч рублей от Google за рекламу на своём канале.

Дмитрий Куприн служил в вооружённых силах по контракту больше 11 лет. В 2015 году он приобрёл квартиру по программе военной ипотеки. Получить её в собственность мог уже через два года — после того, как дослужится до предельного возраста. Сейчас ему придётся вернуть Росгвардии 1,35 млн рублей, чтобы вместе с женой и двумя несовершеннолетними дочерьми не лишиться жилья.