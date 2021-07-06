«На Урале мошенники грабят 20 человек в день!» Свердловский главк МВД эмоционально призвал жителей региона не перечислять деньги незнакомцам

Свердловский главк МВД призвал жителей региона не перечислять больше деньги мошенникам. Ежесуточно на территории Свердловской области в сети мошенников попадает более 20 человек.

«Если сложить денежные средства, которые граждане добровольно отдали аферистам только в 2021 году, их, скорее всего, хватило бы, чтобы трижды отправить на лучшие курорты всех малообеспеченных жителей региона», — заявил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД подчеркнул, как важно рассказывать родным и близким об уловках мошенников. Полковник дал эмоциональные советы свердловчанам о том, как вести себя во время звонков незнакомцев.

«Сейчас, на мой взгляд, задача номер один для всего общества — по цепочке оповестить родных, друзей, знакомых, бабушек и дедушек, в том числе и молодое поколение людей, о том, что, если будут звонить по телефону “добрые дяди или тёти”, якобы переживающие за ваши сбережения на банковских счетах, которые кто-то хочет похитить, отправьте их вежливо туда, как в народе говорят, куда дед Федот не хаживал. Проще говоря, положите трубку и не тратьте драгоценное время на разговоры с жуликами, какими бы они вежливыми и заботливыми ни представлялись. Они-то после удачного обмана очередного клиента поедут на личном шикарном лимузине в ресторан, а потерпевшие со слезами на глазах — за помощью в полицию. За 6 месяцев текущего года следственными подразделениями территориальных ОВД зарегистрировано 1436 уголовных дел по фактам краж с банковских карт и ещё 2447 уголовных дел по фактам финансовых мошенничеств», — резюмировал полковник Горелых.

Валерий Горелых просит свердловчан послушать профессиональные советы опытного сыщика уголовного розыска. В эфире радиостанции «Город ФМ» Горелых организовал передачу с участием главного борца с аферистами из службы УУР ГУ МВД по Свердловской области подполковника полиции Артёма Лаздыня. Узнать о лжекредитных отделах банков, липовых службах безопасности и банковских работниках, о подмене телефонных номеров, фейковых сборах средств на лечение людей можно по этой ссылке.