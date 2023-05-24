На улице Горошникова в Нижнем Тагиле затруднено движение транспорта из-за ДТП

Сегодня, 24 мая, около 10:00 в Нижнем Тагиле на улице Горошникова произошло ДТП с участием ВАЗ-2107 и Ford Focus. По предварительным данным, 28-летний водитель отечественного автомобиля у дома № 78 не справился с управлением, выехал встречную полосу и врезался в Ford под управлением 46-летнего мужчины. В настоящее время движение транспорта на участке дороги затруднено.

Как пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель ВАЗа был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался.