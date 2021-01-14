На улице Фрунзе в Нижнем Тагиле столкнулись Honda и Kia

Днём 14 января в районе «Мегамарта» на улице Фрунзе произошло ДТП с участием двух автомобилей. По данным ГИБДД, 31-летний водитель Honda Accord при движении по улице Фрунзе в сторону улицы Аганичева, уходя от столкновения с впереди стоящим автомобилем, остановившимся на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia Rio, ехавший на жёлтый сигнал светофора. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения, пострадавших нет.

«Свидетелями столкновения транспортных средств стали сотрудники ПСПП, ехавшие на служебном автобусе ПАЗ. Они незамедлительно вызвали ГИБДД, скорую помощь и пожарных. Оставались на месте до приезда всех служб для того, чтобы люди могли при необходимости согреться в автобусе», — рассказали АН «Между строк» в полиции.