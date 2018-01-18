На Украине запретили показ «Матильды» из-за участия Валерия Гергиева

Российский фильм «Матильда» режиссёра Алексея Учителя запретили показывать в кинотеатрах Украины, со ссылкой на члена экспертного совета при Госкино Украины Дмитрия Капранова сообщает издание TSN.ua. Причиной запрета стало участие в производстве фильма музыканта Валерия Гергиева, который находится в «чёрном списке» украинских властей.

«Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете? А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из "чёрного списка" — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой», — заявил Капранов.

В созданном в 2014 году властями Украины «чёрном списке» российских деятелей культуры, посетивших Крым и поддержавших присоединение полуострова к России, указаны более 100 человек. В нём, в частности, упомянут дирижёр и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев. Гергиев — музыкальный продюсер «Матильды», а саундтрек на основе мелодии американского композитора Марко Белтрами к фильму записал Симфонический оркестр Мариинского театра, которым дирижёр руководит.

Напомним, в России фильм «Матильда», рассказывающий о романе последнего российского царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, вышел на экраны кинотеатров в конце октября. Общая сумма сборов картины в прокате составила около 7,5 млн долларов.

Против показа фильма выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая назвала картину оскорбляющей чувства верующих. Парламентарий сочла «Матильду» дискредитирующей образ царя и призывала прокуратуру запретить её показ, однако надзорное ведомстве не выявило в картине ничего противозаконного.