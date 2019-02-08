На учениях под Ульяновском два росгвардейца подорвались на гранате

Два сотрудника ОМОН Росгвардии пострадали при взрыве гранаты в ходе учений под Ульяновском, со ссылкой на пресс-службу Приволжского округа ведомства пишет ТАСС.

Инцидент произошёл во время учебно-боевого гранатометания на войсковом стрельбище.

«Во время выполнения упражнения граната, брошенная одним из бойцов, упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что раненым сотрудникам оказали первую помощь на месте и экстренно доставили в больницу, где их прооперировали. В настоящий момент они находятся под наблюдением врачей, о состоянии их здоровья не сообщается. На место происшествия была направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств.