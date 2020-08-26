На Тюменском тракте в ДТП с грузовиком погиб мужчина

На трассе Екатеринбург — Тюмень в результате ДТП с КамАЗом погиб 52-летний мужчина, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла накануне, 25 августа, около 20:00 на 109-м километре дороги: по предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2106, за рулём которого был 52-летний водитель.

По словам очевидцев, водитель «шестёрки» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, в этот же момент водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения, тоже выехал на встречку. Водитель ВАЗа резко вывернул руль вправо, и столкновение произошло почти на обочине.

ГИБДД проводит проверку по факту аварии и устанавливает степень виновности водителей.