На турбазе на Алтае нашли тела местного чиновника, его жены и их двоих детей

На Алтае 31 июля в домике на турбазе «Глобус», расположенной в районе Ая, персоналом были обнаружены тела четверых постояльцев. Супружеская пара с детьми приехали на отдых из Барнаула 26 июля. Оказалось, что погибший глава семьи — 51-летний глава сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ Иосиф Кременских, с ним были его 43-летняя супруга и дети 11 и 16 лет.

Как пишет местное издание sib.fm, просмотр записей с камер наблюдения показал, что после заселения из домика никто из членов семьи не выходил. Отдыхающие рассказали, что чувствовали неприятный запах рядом с домиком, но посчитали, что это засор канализации.

В СУ СКР по Алтайскому краю приоритетной версией гибели семьи назвали отравление.

По информации «Ъ», после наступления расчётного часа семья Кременских не освободила номер, и персонал турбазы вынужден был вскрыть дверь. В комнатах было найдено четыре тела. Супруги Кременских и их дочь лежали в своих кроватях, сын-подросток — на полу.

«Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление. В настоящее время следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха. Назначен комплекс судебных экспертиз: медицинских, химических, генетических, криминалистических, которые в том числе помогут установить причину смерти потерпевших», — сообщили в региональном СУ СКР.

Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).