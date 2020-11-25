​​​​​​​На трассе под Нижним Тагилом ВАЗ врезался в KIA

Днём 24 ноября на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает сайт vsalde.ru со ссылкой на ГИБДД, 31‑летний житель Свободного за рулём ВАЗ‑2115 не уступил дорогу на перекрёстке и влетел в KIA Sportage под управлением салдинца.

Было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ‑2115 — неработающий житель посёлка Свободный 1989 года рождения, — двигаясь со стороны Свободного в сторону Верхней Салды, на перекрёстке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем KIA Sportage под управлением 46-летнего салдинца, двигающегося по главной дороге в сторону Нижнего Тагила.

В результате ДТП водитель и 43-летняя женщина — пассажир автомобиля ВАЗ‑211540 получили телесные повреждения и были доставлены в Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле, где им диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщина также получила перелом правого предплечья, ушиб грудной клетки и правой голени.