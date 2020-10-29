На трассе под Нижним Тагилом полностью сгорело придорожное кафе (ВИДЕО)

Ночью 29 октября на трассе Екатеринбург — Серов загорелось придорожное кафе «Акрополь». Огонь спасатели тушили до утра. Как сообщили АН «Между строк» в ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь охватил 400 кв. м, уничтожив кровлю, чердачное перекрытие, стены и имущество кафе.

Для ликвидации пожара в 00:45 на место выехали 11 спецмашин и 34 спасателя. Только в 01:53 им удалось локализовать огонь, в 03:03 ликвидировать открытое горение, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены лишь в 07:10. Причину пожара устанавливают дознаватели.