На трассе под Нижним Тагилом на ходу загорелся грузовик с древесиной

На трассе возле Алапаевска почти полностью сгорел грузовик MAN, который вёз древесину из Верхней Туры. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, инцидент произошёл 7 декабря около полуночи на 61-м километре автодороги Николо-Павловское — Алапаевск. Во время движения по дороге водитель услышал хлопок, остановил лесовоз и увидел пламя в районе заднего левого колеса полуприцепа. Мужчина вызвал пожарных, но огонь успел повредить салон, кузов и полуприцеп грузовика. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Отдел надзорной деятельности напоминает о необходимости проводить техническое обслуживание автомобилей, не допускать в эксплуатацию неисправную технику. Кроме того, автомобилист должен регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность соединений. Не производить сварочные и кузнечные работы в непосредственной близости от горючих жидкостей и при открытом топливном баке.