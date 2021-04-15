На трассе под Нижним Тагилом фура улетела в кювет. В момент аварии на дорогу доставали другой автомобиль, пострадавший в ДТП

Под Нижним Тагилом, на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск, в кювет улетел грузовик с прицепом, пишет E1.ru.

По словам очевидцев, водитель не успел снизить скорость на сложном участке дороги и потерял управление. В ГИБДД по Свердловской области уточнили, что в аварии не было пострадавших.

Авария с фурой произошла в момент, когда из леса с помощью эвакуатора доставали автомобиль KIA Spectra, который съехал с дороги и врезался в дерево. Находившийся за рулём иномарки 39-летний мужчина в состоянии комы и с множественными переломами доставлен в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. 37-летний пассажир автомобиля после осмотра бригадой скорой помощи отпущен домой.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по данному ЧП проверку, по итогам которой будет названа точная причина ДТП.

Установлено, что водитель имеет стаж вождения 7 лет. За нарушение ПДД привлекался 12 раз, в основном за превышение скоростного режима.