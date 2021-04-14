На трассе под Нижним Тагилом Kia Spectra врезалась в дерево. Водитель в коме

Сегодня, 14 апреля, автомобиль Kia Spectra, двигаясь к Новоасбесту, на 11-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск съехал с дороги и врезался в дерево.

Находившийся за рулём иномарки 39-летний мужчина в состоянии комы и с множественными переломами доставлен в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. 37-летний пассажир автомобиля после осмотра бригадой скорой помощи отпущен домой.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по данному ЧП проверку, по итогам которой будет названа точная причина ДТП.

Установлено, что водитель имеет стаж вождения 7 лет. За нарушение ПДД привлекался 12 раз, в основном за превышение скоростного режима.