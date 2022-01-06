На трассе около Невьянска «Газель» въехала в пассажирский автобус

06.01.2022 14:19
На Серовском тракте возле Невьянска произошла авария с участием «Газели» и пассажирского автобуса. ДТП произошло утром 6 января, сообщает портал Е1.ru.
По словам сотрудников УГИБДД по Свердловской области, автобус был припаркован на обочине, когда в него въехала грузовая «Газель».
«Автобус стоял на обочине сломанный, в соответствии с правилами дорожного движения был выставлен знак аварийной остановки. Водителя и пассажиров внутри не было, он был пустой. Водитель “Газели” въехал в автобус», — сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии никто не пострадал. Движение по трассе восстановлено.