На трассе около Невьянска «Газель» въехала в пассажирский автобус

На Серовском тракте возле Невьянска произошла авария с участием «Газели» и пассажирского автобуса. ДТП произошло утром 6 января, сообщает портал Е1.ru.

По словам сотрудников УГИБДД по Свердловской области, автобус был припаркован на обочине, когда в него въехала грузовая «Газель».

«Автобус стоял на обочине сломанный, в соответствии с правилами дорожного движения был выставлен знак аварийной остановки. Водителя и пассажиров внутри не было, он был пустой. Водитель “Газели” въехал в автобус», — сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии никто не пострадал. Движение по трассе восстановлено.