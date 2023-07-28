На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда лихач на иномарке врезался в «семёрку»

В среду на 29-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошла авария. Автомобиль Mitsubishi Colt под управлением 69-летнего мужчины, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Верхней Салды, нарушил требования линии дорожной разметки 1.1 ПДД РФ и, повернув налево, врезался в ВАЗ‑21074, ехавший навстречу. В результате ДТП пострадал 47-летний водитель «семёрки», ему была оказана медпомощь, сообщили в пресс-группе МО МВД России «Верхнесалдинское».

Установлено, что мужчина за рулём иномарки с 32-летним стажем вождения к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. Он пояснил, что при повороте налево не заметил приближающийся автомобиль. В момент аварии оба водителя были трезвыми. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

В ГИБДД напомнили, что автолюбителям нужно быть предельно внимательными, заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, не выполнять опасных манёвров, которые могут привести к возникновению дорожно‑транспортных происшествий.