На трассе Нижний Тагил – Черноисточинск пассажирский автобус улетел в кювет, есть пострадавшие

Сегодня, 4 ноября, на автодороге Нижний Тагил – Черноисточинск в кювет улетел маршрутный автобус ПАЗ и перевернулся на крышу. По предварительной информации, в результате ДТП двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии, по словам очевидцев, были несколько машин скорой помощи. По неподтверждённым данным, водитель не справился управлением.

Позднее в ГИБДД рассказали об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.