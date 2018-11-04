На трассе Нижний Тагил – Черноисточинск пассажирский автобус улетел в кювет, есть пострадавшие

Сегодня, 4 ноября, на автодороге Нижний Тагил – Черноисточинск в кювет улетел маршрутный автобус ПАЗ и перевернулся на крышу. По предварительной информации, в результате ДТП двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии, по словам очевидцев, были несколько машин скорой помощи. По неподтверждённым данным, водитель не справился управлением.
Позднее в ГИБДД рассказали об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.
«На месте ДТП было установлено, что водитель пассажирской газели ПАЗ-320302 мужчина 1987 года рождения, следуя по автодороге Нижний Тагил – Усть Утка со стороны посёлка Черноисточинск в сторону города Нижний Тагил, на 15 км. не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на левую обочину и опрокидывание автомобиля. В автомобиле находились 10 пассажиров, значительных травм никто не получил, за помощью обратились только двое. По данному факту проводится проверка», - пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.