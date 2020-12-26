На трассе Екатеринбург — Пермь в лобовом ДТП погиб водитель

Сегодня, 26 декабря, около 11 часов в Ачитском районе на 172-м км дороги Пермь — Екатеринбург 52-летний мужчина за рулём Lada Granta выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии, водитель грузовика не пострадал.

«Водитель автомобиля Volvo пояснил, что, двигаясь в направлении города Екатеринбурга по своей полосе движения, увидел приближающийся легковой автомобиль, который внезапно выехал на встречную полосу движения. Столкновения избежать не удалось», — пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

Оба мужчины имеют большой стаж вождения, все штрафы оплачены. Водитель грузовика на месте прошёл тест на алкоголь, он был трезв. ГИБДД отмечает, что дорожное покрытие в этом месте незаснеженное, видимость хорошая, обгон разрешён.