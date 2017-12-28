На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в ДТП погибла женщина

Накануне вечером на 276-м километре Серовского тракта в районе Новой Ляли произошло смертельное ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в управлении ГИБДД по Свердловской области, 21-летний водитель Ford Fusion не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате столкновения погибла 60-летняя пассажирка легковушки. Водитель иномарки получил черепно-мозговую травму и перелом лодыжки.

Этим же вечером в Нижнем Тагиле на пересечении проспекта Вагоностроителей и улицы Орджоникидзе дорогу не поделили Skoda Yeti и LADA Priora. 57-летняя водитель Skoda после оказания медицинской помощи была отпущена домой.