На трассе Екатеринбург — Алапаевск в ДТП с КамАЗом погиб водитель Cadillac

Смертельное ДТП произошло вечером 31 августа на 17-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Как сообщают в ГИБДД Свердловской области, 51-летний водитель Cadillac Escalade с прицепом с лодкой выехал на дорогу с односторонним движением, где и произошло лобовое столкновение с КамАЗом.

После столкновения Cadillac опрокинулся, грузовик съехал в кювет. В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте, водитель грузовика не пострадал. Было установлено, что виновник ДТП проживал в Екатеринбурге, имел стаж вождения 31 год. К административной ответственности ранее привлекался 21 раз. Водитель КамАЗа пояснил автоинспекторам, что двигался по правому ряду, увидев встречный автомобиль, принял правее, но столкновения избежать не удалось. В момент аварии грузовик был пустой.