На трассах Свердловской области ожидаются гололедица и сильный ветер

В течение дня 3 апреля в Свердловской области ожидаются мокрый снег, который может налипнуть на провода и деревья, гололедица и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду, сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

На уборку дорог учреждение направит порядка 60 единиц дорожной техники. Вместе с этим в ведомстве попросили всех водителей отложить несрочные поездки между городами и остаться дома — хотя большинство жителей региона и так не должны покидать место жительства из-за пандемии коронавируса.

«Всю актуальную информацию о состоянии проезда и о дорожно-транспортных происшествиях можно узнать на официальном сайте ФКУ "Уралуправтодор", а также по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный)», — напомнили в пресс-службе.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие два дня в отдельных районах области ожидаются небольшой снег, мокрый снег и дождь. Температура днём составит +5… +13 градусов, ночью будет от –4 до +2 градусов. В Екатеринбурге ночи будут мягче, ожидается перепад температур от –1 до +1 градуса, при этом осадки не прогнозируются.