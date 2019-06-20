На территории воинской части под Ревдой загорелся склад

Вечером 19 июня на территории воинской части, расположенной в районе Волчихи под Ревдой, загорелось одно из зданий, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, пожар был достаточно сильным — столб чёрного дыма, поднимающегося над частью, был заметен за несколько километров. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, на территории части в отдельно стоящем складском здании с военным имуществом произошло «задымление кровли».

«К ликвидации задымления привлечены штатные пожарные расчёты воинской части. Участок задымления локализован. Идёт проливка помещения», — сказали там.

В части также отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Боеприпасы или взрывчатые вещества на складе не хранились.