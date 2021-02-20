На территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле появился пункт полиции

В парке «Народный» в Нижнем Тагиле появился пункт полиции, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». В небольшой комнате установлен обогреватель, имеется рабочий стол и стулья, подведено освещение. Ключи от помещения сотрудники администрации Нижнего Тагила сегодня передали полицейским. Стоимость сооружения составила порядка 700 тысяч рублей.

«Здесь сотрудники ППС, несущие службу по охране общественного порядка на территории парка и в близлежащем районе, смогут согреться в зимнее время, а также в достаточно комфортных условиях при необходимости пообщаться с обратившимися с вопросами гражданами и провести профилактическую работу с правонарушителями», — говорят в полиции.

В ближайшее время на здании появится соответствующая табличка.