На территории Крыма пропало электричество

В Крыму во многих населённых пунктах днём 28 июля пропало электричество, передаёт «Крыминформ». По словам министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика, по неизвестным причинам отключены четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края.

«Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», – сказал он.

По данным издания, свет отключился в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии и многих других городах. В каких районах полуострова по-прежнему работает электричество, неизвестно. Аэропорт Симферополя, по словам его руководителей, работает в штатном режиме и не переходил на резервные источники питания. В то же время на улицах Симферополя отключены светофоры, встали троллейбусы. Продовольственные магазины закрыты, сообщает «Крыминформ».

Без питания осталось и здание компании «Крымэнерго». Там сообщили, что выясняют причины сбоя. Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания.

«Диспетчерские службы обещают уже в самое ближайшие время подать электричество, предположительно, в течение часа всё восстановится», – сообщил RNS представитель «Крымэнерго».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС