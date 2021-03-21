На теле 90% ожогов. Трое человек чуть не сгорели в пожаре в посёлке под Нижним Тагилом

В посёлке Лёвиха Кировградского городского округа сгорел частный дом. В результате пожара пострадали три человека.

Возгорание произошло днём 20 марта, когда в гости 53-летней женщине и её 27-летнему сыну пришла знакомая. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, они употребляли алкоголь, а после завершения застолья легли отдыхать. По предварительным данным, задымление, а затем и пожар начались в этот момент на кухне. Огонь полностью уничтожил частный дом и надворные постройки, а всех троих госпитализировали в больницу с ожогами.