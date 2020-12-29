На Тагилстрое Volkswagen сбил 16-летнего подростка

Вечером 28 декабря у дома № 19 по улице Гастелло в Нижнем Тагиле Volkswagen наехал на подростка.

41-летний водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что он двигался по дороге с небольшой скоростью, но неожиданно из-за припаркованного с левой стороны автомобиля на проезжую часть выбежал молодой человек. Водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось.

В результате ДТП 16-летнего подростка госпитализировали в детскую центральную больницу с сотрясением головного мозга.