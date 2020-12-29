Происшествия

На Тагилстрое Volkswagen сбил 16-летнего подростка

29.12.2020 12:53
На Тагилстрое Volkswagen сбил 16-летнего подростка

Вечером 28 декабря у дома № 19 по улице Гастелло в Нижнем Тагиле Volkswagen наехал на подростка.

41-летний водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что он двигался по дороге с небольшой скоростью, но неожиданно из-за припаркованного с левой стороны автомобиля на проезжую часть выбежал молодой человек. Водитель резко затормозил, но наезда избежать не удалось. 

В результате ДТП 16-летнего подростка госпитализировали в детскую центральную больницу с сотрясением головного мозга. 

«Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение», уточнили в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

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