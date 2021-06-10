На Тагилстрое и Вагонке меняют трамвайные рельсы

В Дзержинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила проходит плановая замена трамвайных рельсов, сообщает «Телекон». На перекрёстке улицы Зари и Ленинградского проспекта обновят 123 метра путей. На Юности меняют подвеску контактной сети протяжённостью почти в километр. Такой же объём работ уже выполнен на Зари. Для удобства пассажиров основные работы проходят в ночное время.

МУП «Тагильский трамвай» планирует заменить пока один из стрелочных переводов на перекрёстке проспектов Мира и Ленина и три километра подземных кабельных линий. Последняя зима показала, что их состояние не соответствует нормам. Из-за поломок несколько раз останавливалось трамвайное движение.