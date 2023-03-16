На тагильском «Уралвагонзаводе» назвали причину пожара в одном из цехов

На «Уралвагонзаводе» (входит в «Ростех») прокомментировали пожар, который произошёл сегодня утром в одном из цехов предприятия. По информации пресс-службы, в метизном цехе № 2 случилось короткое замыкание в бытовом электроприборе, вследствие чего произошло возгорание.

«Благодаря отлаженной работе специалистов службы противопожарной безопасности и оперативным действиям МЧС его удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Площадь пожара незначительна, пострадавших нет. Производственный процесс идёт в штатном режиме», — отметили на УВЗ.