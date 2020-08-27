На Тагильском пруду «выросли» три опоры будущего моста

Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл рабочее совещание на стройплощадке моста на левом берегу Тагильского пруда со стороны Уральского проспекта. Мэр прошёлся по технологическому мосту, который уже готов на 70% — до противоположного берега осталось 150 метров. Временная конструкция нужна рабочим для строительства мостового перехода.

Сегодня на объект приедут две бригады буровиков из Екатеринбурга, которые займутся бурением свай под опоры будущего моста — все они будут установлены до конца ноября. На главной стройке 2020 года уже возведены три опоры: первая, вторая со стороны Гальянки и восьмая на правом берегу. На объекте трудится 150 рабочих и несколько десятков единиц техники.

«На данный момент ведутся работы на третьей и седьмой опорах. Восьмая опора готова. Также ведётся перенос сетей водопровода и канализации на правом и левом берегах. Частично выполнен перенос газовых сетей. Ведутся работы по выносу электрических сетей и сетей связи. Идёт отсыпка всего дорожного полотна, установка водопропускных труб и ливневой канализации. На обоих берегах начаты монтажные работы по строительству котлованов под очистные сооружения ливневой канализации», — рассказал руководитель генподрядчика ООО «АльмакорГрупп» Вячеслав Назаров.

В строительстве моста через Тагильский пруд используется шпунт Ларсена, произведённый на ЕВРАЗ НТМК. На возведение каждой опоры будет использоваться 114 металлических профилей длиной 11 метров. По словам представителей компании-подрядчика, тагильский металл они выбрали и с точки зрения удобной логистики, и из-за его высокого качества.