На стройке возле Макаровского моста в Екатеринбурге заживо сгорел оператор манипулятора

Утром 25 июля в Екатеринбурге на стройплощадке возле закрытого на реконструкцию Макаровского моста заживо сгорел оператор манипулятора, задевшего высоковольтные провода, сообщает пресс-секретарь ГУ МЧС РФ по Свердловской области Наталья Зырянова.

По её данным, информация о возгорании на улице Гражданской, 11 поступила на пульт дежурного в 9:19. На место были направлены две машины спецтехники, однако к тушению удалось приступить только после того, как энергетики обесточили ЛЭП.

«Площадь возгорания составила три квадратных метра. В течение трёх минут после начала пожара огонь был ликвидирован», — уточнила Зырянова.

Она также подтвердила информацию о том, что возгорание произошло из-за того, что автомобильный манипулятор при производстве работ задел своей стрелой высоковольтную линию электропередачи. Насколько известно, обстоятельства гибели оператора манипулятора будут сейчас выясняться в ходе проверки, которую проведут сотрудники свердловского управления СКР.