На строительство станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск Евгений Куйвашев направил почти 1 млрд рублей

Губернатор Евгений Куйвашев направил Нижнему Тагилу почти 1 млрд рублей на строительство станции водоподготовки «Южная», которая будет находиться в посёлке Черноисточинск. Мощность нового объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки, что позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч жителей. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, согласно принятому постановлению, в 2023–2024 годах на начало строительства станции из федерального бюджета будет направлено 887 млн рублей, из областного — 66,7 млн, из местного — 105,9 млн.

Задача по возведению станции была включена в заявку на участие в федеральном проекте «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, новый объект будет оснащён современной линией очистки воды с помощью самопромывных фильтров и предварительным озонированием. Такая постройка позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел, построенный ещё в 1970-е годы.

Благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в регионе достигнуты серьёзные успехи в этой сфере. По итогам 2022 года доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составила 83%, что превышает плановые параметры.

Напомним, 23 ноября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области более 887 млн рублей в 2023–2024 годах на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная». Ожидается, что станция начнёт функционировать в следующем году.