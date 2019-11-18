На строительство моста через реку Лену выделят 54 млрд рублей

Президент России Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автодорожного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммертсантъ».

В резолюции Путина на письмо главы Якутии Айсена Николаева, который попросил предусмотреть в бюджете средства на проект, отмечается, что «ситуация созрела до реализации».

В письме губернатор сообщил, что на строительство моста потребуется 82,9 миллиарда рублей. Основная часть средств будет выделена из бюджета — 47,8 миллиарда рублей из федерального и 6,4 миллиарда из регионального, остальные средства вложат частные инвесторы.

Строительство моста предполагается завершить в 2025 году. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, остальной транспорт должен будет платить от 1 до 4 тысяч рублей.

Отмечается, что Якутск — единственный из ста крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. В 2013 году состоялся конкурс на строительство моста, но соглашение так и не было заключено.