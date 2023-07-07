На стадионе «Уралвагонзавода» появится новое футбольное поле

Футбольный клуб «Уралец-ТС», домашней ареной которого является стадион «Уралвагонзавода», приобрёл новый газон, сообщили в госкорпорации.

«“Уралец-ТС” готов обновить свою домашнюю арену. Футбольный клуб закупил новый газон, а также информационное табло, оборудование для раздевалок, тоннель для выхода игроков, кабинки для судей и запасных игроков. Уже в эти выходные на стадионе начнётся демонтаж старого покрытия и укладка нового, более современного искусственного газона», —отметили на предприятии.

Там уточняют, что обновление арены обусловлено требованиями профессиональной Футбольной национальной лиги — 2, где будет выступать «Уралец-ТС». Также на новом покрытии смогут играть воспитанники СШОР «Спутник», занимающиеся при поддержке «Уралвагонзавода» и заводские футболисты. Старый газон перенесут на поле на горе Долгой для организации детской футбольной академии клуба.

Напомним, ранее были объявлены соперники ФК «Уралец-ТС» на сезон 2023 года в рамках профессиональной Футбольной национальной лиги — 2. Тагильчане выступят в группе № 4 Второй лиги дивизиона «Б» вместе с «Торпедо» (Миасс), «Зенит-Ижевск» (Ижевск), «Динамо» (Барнаул), «Урал»-2 (Екатеринбург), «Носта» (Новотроицк), «Оренбург»-2 (Оренбург), «Химик-Август» (Вурнары), «Рубин»-2 (Казань) и «Акрон»-2 (Тольятти). Команды проведут между собой по две игры — дома и на выезде. Планируется, что новый сезон стартует 22 июля и продлится до 12 ноября 2023 года. Победитель группы отправится в дивизион «А» Второй лиги.