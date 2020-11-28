На содержание кладбищ Нижнего Тагила в 2021 году потратят почти 30 млн рублей

28.11.2020 00:12
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на поиск подрядчика, который займётся обслуживанием и содержанием кладбищ в 2021 году. За эту услугу администрация города готова заплатить 29,3 млн рублей.
Согласно документации на сайте госзакупок, подрядная организация должна своевременно косить траву, вырубать сухие деревья и кустарники, высаживать цветы, а также убирать мусор, отправляя его на полигон. В перечень территорий, на которых должны осуществляться работы, входят «Висимское», «Центральное», «Южное», «Юго-Западное» кладбища, а также кладбище «Пихтовые горы» и кладбища на присоединенных территориях в посёлках, сёлах и деревнях.
Приём заявок продлится до 7 декабря этого года.
- Сегодня в Нижнем Тагиле и пригородных посёлках и деревнях находится 21 кладбище. Их ресурсы практически исчерпаны. Кладбища «Висимское», «Южное», «Юго-Западное» уже официально закрыты. На их территориях запрещены новые захоронения, можно только закапывать урны с прахом умерших, и то в могилы родственников. Сейчас администрация города ищет свободные территории для организации новых кладбищ.