На сидящего в ИК Нижнего Тагила террориста возбудили уголовное дело за оскорбление начальника колонии

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти» в отношении двух осуждённых 1984 и 1974 г. р. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, в сентябре 2019 года оба заключённых нецензурно высказывались в адрес врио начальника учреждения Максима Нурмагамедова.

«Тем самым они публично оскорбили офицера в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что 44-летний обвиняемый был осуждён в 2003 году на 18 лет 10 месяцев по статьям УК РФ «Терроризм» и «Убийство». На свободу мужчина должен был выйти летом 2022 года.