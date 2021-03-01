На щедрую Масленицу приглашает жителей Нижнего Тагила команда «АртРезиденции»

13 марта в посёлке Черноисточинск на территории старого Демидовского завода по адресу Кирова, 2а состоится масштабный праздник «Щедрая Масленица» (0+). Провожать зиму жители и гости посёлка будут концертами, мастер-классами, народными забавами и играми.

С 13:00 до 16:00 будут работать несколько площадок. Для гостей готовят масленичные аттракционы и угощения, тематические фотозоны, театральные представления и выступления фольклорных коллективов, экстремально-силовое шоу от команды «Уральские Богатыри». Для самых маленьких зрителей будет работать отдельная площадка. В музее наличников можно будет угоститься горячим чаем из самовара. Завершится праздник традиционным сжиганием Масленицы — оно намечено на 15:45.

«Вас ожидают всеми любимые народные аттракционы. Самые смелые могут забраться на масленичный столб, сразиться подушками на бревне, посоревноваться в ловкости, силе и смекалке. На главной сцене вы сможете увидеть интересную игровую и концертную программу "Гуляй, Масленица", на площади перед входом для вас раскинутся самые невероятные фотозоны, уникальная ярмарка мастеров, всеми любимые мастер-классы и народные аттракционы», — рассказывают организаторы гуляний.

В течение всего праздника можно будет прокатиться на лошади и принять участие в мастер-классах по росписи медового пряника, мыловарению, лепке из глины, созданию свечи. Также в программе — экскурсии по единственному в Свердловской области музею наличников и живописным окрестностям посёлка Черноисточинск.

Билет на праздник для взрослых стоит 250 рублей, для детей до 5 лет — 100 рублей. Вход для детей с поделкой-Масленицей бесплатный.

Запись для групп осуществляется по телефонам: 8(966)703-97-49, 8(9222)18-87-05.