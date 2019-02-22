На севере Свердловской области упала ступень ракеты-носителя «Союз» (ВИДЕО)

Вечером 21 февраля ступень ракеты-носителя «Союз 2.1б» упала на севере Свердловской области в районе посёлка Каквинские Печи Карпинского ГО, пишет E1.ru.

«Мы живём в городе Североуральске, было видно отлично. Падение было в сторону Уральских гор или посёлка Баяновка. Всё так быстро произошло. Была очень яркая вспышка, как молния. Звука мы не услышали. Было видно, как падает, потом быстро погасла», — рассказал очевидец Евгений Груколенко.

Космический аппарат со спутником Egyptsat-A был запущен с космодрома Байконур 21 февраля в 21:47 по местному времени (19:47 мск). О том, что вторая ступень ракеты может упасть в Пермской или Свердловской области, накануне сообщала администрация Карпинского городского округа. Четыре блока первой ступени «Союза» упали на севере Казахстана.

РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли передало о возможной нештатной ситуации при запуске спутника. По словам агентства, это могло быть связано с ошибкой в полученных данных. Собеседники также отметили, что в разгонный блок заложена программа исправления ранее допущенных ошибок, которая нивелирует последствия возможной нештатной ситуации.

Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что разгонный блок «Фрегат» компенсировал своим манёвром недовыведение третьей ступенью ракеты «Союз-2.1б» на целевую орбиту. Информацию о штатном выходе спутника Egyptsat-A подтвердил официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.