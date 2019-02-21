На севере Свердловской области ожидают падения ступеней космического корабля

На космодроме Байконур сегодня, 21 февраля, планируют запустить ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом EgyptSat-2, составные части корабля упадут на территории Свердловской области и Пермского края, пишет E1.ru.

Администрация ГО Карпинск предупредила местных жителей о возможном сильном грохоте и свечении в воздухе, которые могут появиться, когда обломки ступеней ракеты-носителя попадут в нижние слои атмосферы. Кроме того, людей попросили ограничить передвижения — в частности, им запретили гулять в 20 км севернее от посёлка Кытлым, в 10–12 км северо-западнее посёлка Каквинские Печи, в 17 км западнее посёлка Сосновка, в 4–5 км южнее границ заповедника Денежкин Камень и в 2–3 км севернее Конжаковского горного массива. Именно в этих местах ожидается падение ступеней.

В администрации отметили, что в ступенях ракеты-носителя нет радиационно опасных веществ.

«По наихудшему сценарию возможно попадание обломков в предприятия лесозаготовки, а также в технику, находящуюся в указанной зоне падения. В соответствии с анализом запусков прошлых лет и планируемого района падения можно сделать вывод о том, что в случае падения ступеней на территорию Свердловской области риск падения на населённые пункты практически отсутствует», — рассказали в пресс-службе администрации ГО Карпинск.

Планируется, что корабль запустят в 21:47 по уральскому времени, однако время может измениться. Резервные даты — 22, 23 и 24 февраля.