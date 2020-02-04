На севере Свердловской области проходит спасательная операция по эвакуации из тайги туристки с температурой

На севере Свердловской области, недалеко от Ивделя, сотрудники МЧС проводят спасательную операцию по эвакуации из тайги 37-летней туристки, заболевшей во время похода. Известно, что женщина вместе с товарищами находится на «базе Ильича» — в домике на лесной поляне, где путешественники останавливаются на пути к перевалу Дятлова.

Как пишет E1.ru, на помощь тургруппе отправились пятеро спасателей Ивдельского поисково-спасательного отряда.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу Ивдельского городского округа по спутниковой связи поступила просьба о помощи от зарегистрированной туристической группы. Туристке требуется медицинская помощь. В течение суток у неё держится высокая температура», — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Чтобы добраться до туристов, спасателям будет необходимо проехать на снегоходах по заснеженной тайге 190 километров. Большая часть пути будет пролегать по пересечённой местности.

Напомним, в конце декабря в Карпинском городском округе в тяжёлую ситуацию попали туристы из Нижнего Тагила, которые отправились спасать потерявшуюся группу.