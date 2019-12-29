E1.ru: В горах на севере Свердловской области пропали шестеро жителей Нижнего Тагила

Днём 28 декабря в районе горного хребта Кваркуш, расположенного на границе Свердловской области и Пермского края, пропали туристы. По официальным данным МЧС, речь идёт о двоих людях. По данным портала E1.ru, пропали девять человек, из которых шестеро — жители Нижнего Тагила.

Туристы выехали на снегоходах с базы отдыха «Звезда», расположенной в 110 км от Карпинска.

«На снегоходах вчера уехали трое мужчин. Позже, под вечер, они прислали МЧС координаты, сообщили, что их снегоходы провалились в ручей. Им на помощь в 22:00 поехали еще шестеро ребят из Нижнего Тагила, и они тоже пропали. Сегодня на их поиски выехали мой муж Кирилл, он руководит поисковой операцией на снегоходах, и ещё трое ребят: один — знакомый пропавших, и ещё два парня из Екатеринбурга, они добровольно вызвались поехать», — рассказала изданию жена хозяина базы отдыха Мария.

По информации E1.ru, двое пропавших изначально туристов и их сопровождающий вернулись на базу отдыха. Поиски тагильчан продолжаются. Издание называет имена четверых из них — это Игорь Аршук, Александр Ниценко, Виталий Рябов и мужчина по имени Марат, фамилию которого выяснить не удалось.