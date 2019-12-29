В горах на севере Свердловской области пропали двое туристов

В горах на севере Свердловской области спасатели ведут поиски двоих туристов, которые 28 декабря выдвинулись на снегоходах с туристической базы «Звезда», расположенной в 110 км от Карпинска. По данным E1.RU, они направлялись в район горного хребта Кваркуш Пермского края.
«На поиски незарегистрированной туристической группы выдвинулись шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Дополнительно на поиски туристов сегодня днём из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
При этом супруга владельца базы «Кваркуш», куда направлялись туристы, рассказала E1.RU, что пропали девять человек.
«На снегоходах вчера уехали трое мужчин. Позже, под вечер, они прислали МЧС координаты, сообщили, что их снегоходы провалились в ручей. Им на помощь поехали еще шестеро ребят, и они тоже пропали», — рассказала женщина.