В горах на севере Свердловской области пропали двое туристов

В горах на севере Свердловской области спасатели ведут поиски двоих туристов, которые 28 декабря выдвинулись на снегоходах с туристической базы «Звезда», расположенной в 110 км от Карпинска. По данным E1.RU, они направлялись в район горного хребта Кваркуш Пермского края.

«На поиски незарегистрированной туристической группы выдвинулись шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Дополнительно на поиски туристов сегодня днём из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

При этом супруга владельца базы «Кваркуш», куда направлялись туристы, рассказала E1.RU, что пропали девять человек.