На севере Свердловской области грузовик протаранил поезд

Вечером 30 октября на железнодорожной станции Ивдель-1 тягач Freightliner протаранил грузовой поезд. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 29-летний водитель грузовика ехал из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск, перевозил силос. Но при съезде с горы у него отказали тормоза и он не справился с управлением.

«Потеряв управление, машина проехала между зданием железнодорожного вокзала и административным корпусом, затем через перрон и столкнулась на четвёртом пути с вагонами, один из них приподняло и накренило. Железнодорожный состав выдержал сильный удар, схода с рельсов не произошло», — добавил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

На водителя уже завели административное дело за управление транспортным средством без тахографа. Сейчас разбирательство в произошедшем продолжается.