На севере Свердловской области два рыбака провалились под лёд, один утонул

Днём 29 октября на затопленном песчаном карьере в 60 километрах от дороги Серов — Ивдель под лёд провалились два рыбака, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

По информации спасателей, случайные свидетели успели вытащить одного мужчину из воды, а подъехавшие медики оказали ему помощь. Второй рыбак утонул, из воды его извлекали спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда. Оба рыбака оказались жителями Волчанска.

«На севере области лёд только начинает формироваться и выход на него крайне опасен для жизни. Средняя толщина льда на песчаном карьере, где произошла трагедия, составляет всего три сантиметра. Первый лёд самый коварный и опасный. Как только наступают минусовые температуры, воду схватывает первая ледяная корка, которая на первый взгляд спокойно выдержит человека, но это, к сожалению, не так. Именно это время чревато опасностями и трагедиями», — рассказали в МЧС.

Для того чтобы лёд на водоёмах стал крепким, нужны устойчивые отрицательные температуры в течение двух недель. Тогда ледяная корка достигнет безопасной толщины — не менее десяти сантиметров. На реках лёд встаёт значительно позже, когда ночные температуры стабильно держатся на отметке около –10 °С.