На севере Свердловской области разорвало газопровод Игрим – Серов – Нижний Тагил (ВИДЕО)

Под Ивделем минувшей ночью произошла разгерметизация газопровода Игрим – Серов – Нижний Тагил. Аварийно-восстановительные бригады устраняют последствия ЧП, сообщает региональное ГУ МЧС.

«Аварийно-восстановительные бригады ООО "Газпром трансгаз Югорск" ликвидируют последствия разгерметизации магистрального газопровода Игрим – Серов – Нижний Тагил диаметром 1020 миллиметра в 21 километр на северо-восток от города Ивделя. Специалистами проведены работы по прекращению подачи газа на повреждённый участок. На место происшествия следует оперативная группа МЧС», – уточняет управление.

По данным ведомства, в результате разгерметизации работа газотранспортной системы не нарушилась. Никто не пострадал, угрозы окружающей среде и населённым пунктам также нет. По информации ГУ МЧС, обошлось без возгорания леса.

В то же время, по сообщениям очевидцев, в момент разгерметизации столб огня был высотой с 20-этажный дом.

«Перед Ивделем газопровод вспыхнул. Высота огня, наверное, больше 20-этажного дома. Это мы ещё далеко были», – пишет подписчик группы «Нягань [ТН]».

Агентство новостей «Между строк»

Фото, видео: группа «Нягань [ТН]» в соцсети «ВКонтакте»