На Серовском тракте водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком

На 186-м километре Серовского тракта произошла авария с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Chevrolet Klan, водитель легковушки погиб на месте, сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

«В результате столкновения двух автомобилей в районе 186-го километра автодороги Екатеринбург — Серов один человек погиб и ещё один госпитализирован в лечебное учреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД сообщили, что в дежурную часть Кушвы около 16:30 24 января поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшим. Сотрудники ДПС выяснили, что 58-летний водитель Chevrolet Klan не справился с машиной, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового авто погиб на месте происшествия до прибытия медиков. Его 58-летняя супруга находилась на переднем пассажирском сиденье, с травмами различной степени тяжести она госпитализирована в ЦГБ Кушвы. Водитель грузовика не пострадал. В момент ДТП все участники аварии были пристёгнуты ремнями безопасности, транспортные средства получили механические повреждения.