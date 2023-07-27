На Серовском тракте водитель большегруза «Чайка» погиб после столкновения с КамАЗом (ВИДЕО)

Накануне, 26 июля, на 228 км автотрассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, около 18:55 водитель большегруза «Чайка-Сервис» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего КамАЗа и врезался в него.

В результате аварии водитель автомобиля «Чайка» скончался. Мужчина за рулём КамАЗа, 35-летний житель Югорска, имеет водительский стаж 15 лет, он направлялся из Кушвы в сторону Серова. В момент аварии был трезв.

Обстоятельства происшествия выясняются. Наличие или отсутствие в крови у погибшего алкоголя либо других запрещённых веществ установит медэкспертиза.